Кто изобрел унитаз: рассказывают историки

Среди британцев бытует легенда о том, что современные унитазы якобы изобрел английский водопроводчик Томас Краппер. После того, как он придумал нужник, его имя стало синонимом соответствующего акта — но это, конечно же, просто шутка. На самом деле, рудиментарные туалеты появились сотни, тысячи лет назад.

Фото: Oriental Institute of the University of Chicago Oriental Institute of the University of Chicago

Самые ранние унитазы датируются периодом древней Месопотамии. Простые ямы были отделаны длинными керамическими трубами, которые не позволяли твердым отходам просачиваться в почву, в то же время пропуская жидкости. Более сложные уборные появились почти 1000 лет спустя, в древней Минойской цивилизации на острове Крит. Их общественные туалеты свидетельствуют об использовании воды для транспортировки отходов — позднее этот метод переняли римляне.

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Римские туалеты были похожи на греческие: они представляли собой длинные скамьи с вырезанными отверстиями, которые вели в канализацию. Главным отличием римских уборных была необычайно продвинутая технология централизованного водопровода. Если раньше каждому человеку приходилось смывать за собой при помощи керамического горшка с водой, в древнем Риме за это отвечал единый сток, по которому проходил медленный поток.

Первый унитаз со смывом в 1596 году сконструировал англичанин сэр Джон Хэрингтон, придворный королевы Елизаветы I. Сначала изобретатель поставил его в собственном доме, а чуть позже — в Ричмондском дворце, прибрежной королевской резиденции. По словам современником, экспериментальный унитаз использовал 28 литров воды для смыва и не имел изогнутой конструкции труб, из-за чего запахи возвращались в уборную комнату. Возможно, именно по этой причине изобретение Хэрингтона не получило широкого распространения.