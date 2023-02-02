IT-аналитик дал советы по выбору ноутбука

Сергей Вильянов, главный редактор «Вильянов. Ком», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как выбрать ноутбук.
Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».
Во-первых эксперт советует обратить внимание на то, чтобы чек на технику был написан не от руки.
Также нужно смотреть на срок гарантии: чем он больше, тем лучше. Лучше всего брать гарантию на два или три года.
«Сейчас можно купить ноутбуки сразу на четырёх поколениях процессоров. И чем новее поколение, тем ноутбук лучше», — объяснил Вильянов.