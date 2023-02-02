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22 минуты назад

IT-аналитик Вильянов дал советы по выбору ноутбука

RT на русском

Сергей Вильянов, главный редактор «Вильянов. Ком», в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, как выбрать ноутбук.

IT-аналитик дал советы по выбору ноутбука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Во-первых эксперт советует обратить внимание на то, чтобы чек на технику был написан не от руки.

Также нужно смотреть на срок гарантии: чем он больше, тем лучше. Лучше всего брать гарантию на два или три года.

«Сейчас можно купить ноутбуки сразу на четырёх поколениях процессоров. И чем новее поколение, тем ноутбук лучше», — объяснил Вильянов.

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