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24 минуты назад

Роскосмос подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Первое предприятие Роскосмоса, НПО «Энергомаш», получило лицензию Минпромторга для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet, сообщила госкорпорация.

Роскосмос подключили к проекту импортозамещенного SuperJet
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению Роскосмоса, «НПО Энергомаш» (входит в госкорпорацию) получила лицензию Минпромторга на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники, необходимую для проведения работ по соглашению с ОДК на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi SuperJet, передает РИА «Новости».

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году.

Напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские.

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