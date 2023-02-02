Роскосмос подключили к проекту импортозамещенного SuperJet

Первое предприятие Роскосмоса, НПО «Энергомаш», получило лицензию Минпромторга для производства деталей для двигателей импортозамещенных лайнеров SuperJet, сообщила госкорпорация.
По сообщению Роскосмоса, «НПО Энергомаш» (входит в госкорпорацию) получила лицензию Минпромторга на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники, необходимую для проведения работ по соглашению с ОДК на производство камер сгорания для авиадвигателей ПД-8 для Sukhoi SuperJet, передает РИА «Новости».
Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что испытания двигателя ПД-8 для Sukhoi SuperJet для получения сертификата типа планируется завершить в этом году.
Напомним, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что новая версия самолета Sukhoi Superjet 100 сейчас находится на финальной стадии замещения иностранных компонентов на российские.