VK Реклама запустит новые инструменты для бизнеса и авторов

VK Реклама выходит из периода бета-тестирования и запускает новые рекламные инструменты для продвижения сообществ и роста продаж в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что с их помощью любое сообщество «ВКонтакте» может увеличить число подписчиков, лайков и комментариев к постам, а также получить больше продаж. При этом новые инструменты уже протестировали более 6 000 бизнесов и авторов.

«У продвижения в соцсетях есть особенность. Каждый вложенный рубль возвращается не только в виде новых пользователей и клиентов, но и работает на долгосрочный результат. Пользователь, который пришел в сообщество с рекламы и подписался на него, покупает товары или услуги повторно, реагирует на посты и делится ими с друзьями», — отметил директор по продукту, рекламные технологии VK Станислав Бонбин.

По его словам, в VK Рекламе работают качественно новые технологии, задача которых принести авторам и бизнесу как можно больше целевых действий от пользователей при меньших затратах.

«Постепенно мы объединяем все ключевые рекламные инструменты на новой платформе и перестаем поддерживать неактуальные. VK Реклама становится главным центром для продвижения любого бизнеса и контента на проектах VK и в рекламной сети», — добавил он.

При продвижении сообщества можно выбрать одну из четырех целей, которую необходимо достичь: привлечь новых подписчиков; получить сообщения от пользователей соцсети; увеличить количество лайков и комментариев к постам; продать больше товаров и услуг.

Кроме того, инструменты VK Рекламы учитывают уникальные для каждой цели параметры и показывают объявления так, чтобы принести сообществу максимальное количество выбранных действий.