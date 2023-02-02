Древний Египет торговал с Азией ради компонентов для бальзамирования

Археологи из Университета Тюбингена определили химический состав и происхождение веществ для бальзамирования, которые использовались для мумификации в Древнем Египте — некоторые ингредиенты привозили издалека. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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В 2016 году международная группа археологов обнаружила подземную мастерскую по бальзамированию возле пирамиды Униса к югу от Каира. В ней нашли около сотни керамических сосудов возрастом более 2500 лет. Некоторые были помечены инструкциями: «надеть на голову» или «перевязать», а другие сосуды содержали названия различных веществ.

Ученые проанализировали остатки веществ, которые покрывали стенки 31 сосуда. Среди них оказалась смола дерева элеми (Canarium luzonicum), произрастающего на Филиппинах — соседях Вьетнама и Тайваня. Также в горшках были пчелиный воск и смола фисташки, произрастающей в некоторых частях Африки и Евразии. Ученые считают удивительным, что мастера по бальзамированию полагались на сложные торговые сети, которые пересекали земной шар, чтобы получать ингредиенты из дальних стран.

Анализ также позволил ученым узнать, что все это время мы неправильно переводили слово «антиу». Считалось, что это ладан, но на самом деле это была какая-то смесь игредиентов.