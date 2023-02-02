Еще одна китайская авиакомпания вернула в эксплуатацию Boeing 737MAX

Hainan Airlines стала второй авиакомпанией Китая, вернувшей ремоторизованные самолеты Boeing 737MAX в коммерческую эксплуатацию.

Фото: Aeroo.ru Aeroo.ru

По данным открытых трекинговых сервисов, B — 737MAX — 8 (бортовой номер: B — 207H) выполнил полеты по внутренним авиалиниям 1 и 2 февраля. В парке авиакомпании 11 Boeing 737MAX — 8.

Ранее, 13 января, China Southern Airlines вернула в расписание самолеты Boeing 737MAX, став первой китайской авиакомпанией, сделавшей это после почти четырех лет простоя самолетов данного типа.

Китай последним из государств со значительным совокупным парком В — 737MAX снял запрет на эксплуатацию типа, который ввел первым после катастроф в октябре 2018-го и в марте 2019 года.

Длительный процесс повторной сертификации типа авиационными властями Китая завершился в конце 2021 года. Однако первый полет B — 737MAX в воздушном пространстве Китая после снятия запрета был совершен лишь в октябре 2022 года.

Китайские авиакомпании не только не возобновляли эксплуатацию, но и не планировали получение новых ВС. Неопределенность с поставками вынудила Boeing искать заказчиков из других стран на уже построенные самолеты, предназначавшиеся китайским авиаперевозчикам. Из 180 машин, находящихся на хранении на производственных площадях Boeing, 126 собраны по заказу китайских операторов. Общий портфель заказов на В — 737МАХ от китайских компаний (лизинговых и перевозчиков) составляет 452 единицы.