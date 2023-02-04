Как выглядела советская летающая тарелка

Советская наука может похвастаться множеством достижений. Ученые той эпохи порой работали над уникальными и удивительными проектами, значительно опередившими свое время. К сожалению, многие из этих разработок были заброшены в 90-е из-за недостатка финансирования. Именно такая судьба постигла проект многофункционального безаэродромного летательного аппарата ЭКИП, который называли советской летающей тарелкой.

ЭКИП изобретён в СССР авиаконструктором Львом Щукиным в начале 1980-х годов. Аппарат был построен по принципу «летающее крыло» с дисковидным фюзеляжем. Необычная форма аппарата должна была значительно повысить грузоподъемность, а также снизить расходы топлива и риск чрезвычайных происшествий.

ЭКИП мог летать на высоте от 3 метров до 10 километров на расстояние до 6000 километров. Крейсерская скорость достигала 610 км/ч. В зависимости от модификации аппарат мог нести полезную нагрузку от 4 до 120 тонн. Благодаря воздушной подушке судно взлетало практически с любой поверхности, а длина разбега не превышала 600 метров. В качестве топлива разработчики хотели использовать керосин, водород, а также специальный экономичный водно-эмульсионный состав на основе природного газа.

Создание двух тестовых полноразмерных аппаратов ЭКИП завершили в 1993 году. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, разработчики при поддержке правительства Саратовской области добились финансирования проекта.

В 1999 году развитие аппарата ЭКИП включили отдельной строкой в бюджет страны, однако финансирование прервали и деньги не выдали. Создатель ЭКИПа Лев Щукин переживал за судьбу своего детища и, после многочисленных попыток продолжить проект на личные средства, умер от сердечного приступа в 2001 году.

После смерти главного конструктора правительство Саратовской области пыталось найти иностранного инвестора, но даже за границей никто не захотел вкладывать средства в необычный проект.