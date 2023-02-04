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1 час назад

Как выглядела советская летающая тарелка

Александр Котлеткин

Советская наука может похвастаться множеством достижений. Ученые той эпохи порой работали над уникальными и удивительными проектами, значительно опередившими свое время. К сожалению, многие из этих разработок были заброшены в 90-е из-за недостатка финансирования. Именно такая судьба постигла проект многофункционального безаэродромного летательного аппарата ЭКИП, который называли советской летающей тарелкой.

1/7 Один из макетов ЭКИПа - летательного аппарата нового типа
Фото: РИА Новости
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2/7 Рабочие сборочного цеха НПО "Энергия" во время сборки "летающей тарелки ЭКИП, 1993 год
Фото: РИА Новости
3/7 Монтаж корпуса "летающей тарелки" ЭКИП, 1993 год
Фото: РИА Новости
4/7 ЭКИП в сборочном цехе Саратовского авиационного завода, 1994 год
Фото: РИА Новости
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5/7 ЭКИП в 1997 году
Фото: ТАСС
6/7 Макет пассажирского варианта аппарата ЭКИП на международной выставке "Робототехника-2005"
Фото: ТАСС
7/7 ЭКИП в государственном военно-техническом музее, Черноголовка, Московская область
Фото: Wikipedia Commons

ЭКИП изобретён в СССР авиаконструктором Львом Щукиным в начале 1980-х годов. Аппарат был построен по принципу «летающее крыло» с дисковидным фюзеляжем. Необычная форма аппарата должна была значительно повысить грузоподъемность, а также снизить расходы топлива и риск чрезвычайных происшествий.

ЭКИП мог летать на высоте от 3 метров до 10 километров на расстояние до 6000 километров. Крейсерская скорость достигала 610 км/ч. В зависимости от модификации аппарат мог нести полезную нагрузку от 4 до 120 тонн. Благодаря воздушной подушке судно взлетало практически с любой поверхности, а длина разбега не превышала 600 метров. В качестве топлива разработчики хотели использовать керосин, водород, а также специальный экономичный водно-эмульсионный состав на основе природного газа.

Создание двух тестовых полноразмерных аппаратов ЭКИП завершили в 1993 году. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, разработчики при поддержке правительства Саратовской области добились финансирования проекта.

В 1999 году развитие аппарата ЭКИП включили отдельной строкой в бюджет страны, однако финансирование прервали и деньги не выдали. Создатель ЭКИПа Лев Щукин переживал за судьбу своего детища и, после многочисленных попыток продолжить проект на личные средства, умер от сердечного приступа в 2001 году.

После смерти главного конструктора правительство Саратовской области пыталось найти иностранного инвестора, но даже за границей никто не захотел вкладывать средства в необычный проект.

Как выглядел этот необычный аппарат – в галерее «Рамблера».

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