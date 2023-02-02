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23 минуты назад

Пятилетка обновлений: назван срок поддержки новейших Samsung Galaxy S23

Ferra.ru

Новейшие флагманы Samsung Galaxy S23 будут поставляться с Android 13 и новой версией оболочки One UI. К тому же стало известно, что компания будет поддерживать свои смартфоны еще долго, вплоть до 2028 года.

Назван срок поддержки новейших Samsung Galaxy S23
Фото: SamsungSamsung

Серия Galaxy S23 в конечном итоге получит четыре основных обновления ОС, минимум до Android 17, которая скорее всего выйдет в 2026 году. Но на этом поддержка Galaxy S23 не закончится. Флагманы компании будут получать исправления безопасности в течение пяти лет после запуска, что означает, что Samsung будет поддерживать эти телефоны как минимум до 2028 года.

Само собой, после выхода Android 17, предположительно в конце 2026 - начале 2027 года, смартфоны не будут получать серьезных обновлений, но патчами безопасности компания владельцев не обделит.

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