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54 минуты назад

Тяжело описать: представлено новое транспортное средство-костюм

Ferra.ru

Мюнхенский дизайнер Андреа Моцеллин представил свое новое “устройство для передвижения”. Exo-Line - носимое транспортное средство, питающееся от аккумулятора. На него можно лечь, оно имеет три колеса, а также способно крепиться к вашей спине.

Представлено новое транспортное средство-костюм
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Exo-Line, трехколесный электромобиль (если так можно выразиться). Ваши ноги становятся на пару крошечных подставок у заднего колеса, а руки держатся за две стойки переднего колеса. Хоть автор и утверждает, что "транспортное средство управляется обычным джойстиком", на рендерах или снимках прототипа его не видно, поэтому вопрос управления все еще остается открытым.

Ferra.ru

Моцеллин построил прототип, используя "готовые детали", и даже выпустил небольшое видео с демонстрацией движения.

"Это как полет над дорогой", - говорит Моцеллин, - "но стабильный, потому что машина поддерживает тело гонщика … это дает совершенно новое взаимодействие с транспортным средством".

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