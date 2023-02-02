Представлено новое транспортное средство-костюм

Мюнхенский дизайнер Андреа Моцеллин представил свое новое “устройство для передвижения”. Exo-Line - носимое транспортное средство, питающееся от аккумулятора. На него можно лечь, оно имеет три колеса, а также способно крепиться к вашей спине.
Exo-Line, трехколесный электромобиль (если так можно выразиться). Ваши ноги становятся на пару крошечных подставок у заднего колеса, а руки держатся за две стойки переднего колеса. Хоть автор и утверждает, что "транспортное средство управляется обычным джойстиком", на рендерах или снимках прототипа его не видно, поэтому вопрос управления все еще остается открытым.
Моцеллин построил прототип, используя "готовые детали", и даже выпустил небольшое видео с демонстрацией движения.
"Это как полет над дорогой", - говорит Моцеллин, - "но стабильный, потому что машина поддерживает тело гонщика … это дает совершенно новое взаимодействие с транспортным средством".