Представлено новое транспортное средство-костюм

Мюнхенский дизайнер Андреа Моцеллин представил свое новое “устройство для передвижения”. Exo-Line - носимое транспортное средство, питающееся от аккумулятора. На него можно лечь, оно имеет три колеса, а также способно крепиться к вашей спине.

Exo-Line, трехколесный электромобиль (если так можно выразиться). Ваши ноги становятся на пару крошечных подставок у заднего колеса, а руки держатся за две стойки переднего колеса. Хоть автор и утверждает, что "транспортное средство управляется обычным джойстиком", на рендерах или снимках прототипа его не видно, поэтому вопрос управления все еще остается открытым.