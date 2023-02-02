Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры

Российские инженеры из МГТУ имени Баумана разработали робота, который сможет выдержать экстремально агрессивную внешнюю среду. Особенность конструкции базируется на принципе инерциоида. Аппарат в форме сферы перемещается за счет движущегося внутреннего массивного тела.

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Такой робот, в частности, может быть направлен для изучения поверхности Венеры, температура которой достигает 464 °C. Ещё одна из сфер его применения – исследование геотермальных источников и подводных вулканов на Земле, сообщают «Известия».

В качестве внутреннего тела может быть использован большой прибор или аккумулятор. Посредством пневматического привода с жесткой пружиной он будет резко дергаться в нужном направлении. Как уточняет НСН, под действием такого внутреннего толчка сфера будет подскакивать и перемещаться,