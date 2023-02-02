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30 минут назад

Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры

Национальная Служба Новостей

Российские инженеры из МГТУ имени Баумана разработали робота, который сможет выдержать экстремально агрессивную внешнюю среду. Особенность конструкции базируется на принципе инерциоида. Аппарат в форме сферы перемещается за счет движущегося внутреннего массивного тела.

Инженеры РФ придумали планетоход для изучения Венеры
Фото: Pexels.comPexels.com

Такой робот, в частности, может быть направлен для изучения поверхности Венеры, температура которой достигает 464 °C. Ещё одна из сфер его применения – исследование геотермальных источников и подводных вулканов на Земле, сообщают «Известия».

В качестве внутреннего тела может быть использован большой прибор или аккумулятор. Посредством пневматического привода с жесткой пружиной он будет резко дергаться в нужном направлении. Как уточняет НСН, под действием такого внутреннего толчка сфера будет подскакивать и перемещаться,

Среди других направлений применения робота – работа в первом корпусе ядерного реактора, в трубопроводах для химически активных веществ.

Наука и техника,МГТУ им. Баумана,
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