В РФ получили квазичастицы для связи нового поколения

Российские учёные разрабатывают уникальную технологию плазмонной терагерцевой связи. Проведённые работы позволят изобрести многоканальную линию связи, в которой на одной частоте распространяется сразу несколько сигналов с околосветовой скоростью, стало известно из материала Journal of Optics.

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Плазмон-поляритоны – это взаимосвязанные колебания электронов металла и электрического поля вблизи границы проводника и диэлектрика. Они способны вращаться с различной скоростью в разных направлениях.

Специалисты Самарского университета, ИЯФ СО РАН, а также Новосибирского государственного университета смогли доказать, что вращающиеся на металлическом проводе поверхностные плазмон-поляритоны не теряют индивидуальные орбитальные угловые моменты во время движения вдоль проводника.

Учёные сообщают, что это свойство можно применять для одновременной передачи сигналов по различным каналам, что даст возможность увеличить информационную ёмкость новых телекоммуникационных систем.