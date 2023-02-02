Ученые назвали места, в которых люди чувствуют себя счастливее

Исследователи из Киотского технологического института в Японии заявили, что люди чувствуют себя счастливее в отелях и ресторанах, чем на вокзалах и транспортных узлах, которые заставляют людей чувствовать отвращение. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS ONE.

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К таким выводам ученые пришли, проанализировав почти 2 млн твитов, написанных жителями Лондона и Сан-Франциско о тех или иных местах. Авторы также проанализировали тексты постов, чтобы определить эмоции, которые выражали люди — например, гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, грусть, удивление или доверие.

Так, твиты, сделанные на вокзалах, мостах и других транспортных объектах, как правило, выражали меньше радости и больше отвращения. Твиты из отелей и ресторанов показали более высокий уровень радости. Кроме того, отношение к местам менялось в зависимости от дня, например, перед Рождеством люди испытывали больше счастья, чем в дни террористических атак.