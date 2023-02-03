Россияне начали скупать поддельные Samsung Galaxy S23 Ultra

После презентации 1 февраля флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra на AliExpress появилось множество подделок этого устройства. Самыми массовыми покупателями являются россияне — каждый третий отзыв оставлен покупателем из России.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стоимость реплик варьируется в пределах 6–8 тысяч рублей. Характеристики, разумеется скромнее, чем у настоящей модели, дизайн напоминает оригинальный гаджет. Но продавцы утверждают, что их товар и есть Samsung Galaxy S23 Ultra.