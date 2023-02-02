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16 минут назад

Samsung объявила о разработке собственного AR/VR-шлема для конкуренции с Apple

Ferra.ru

На прошедшем накануне мероприятии Galaxy Unpacked компания Samsung представила своё новейшее устройство расширенной реальности.

Samsung объявила о разработке собственного AR/VR-шлема
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пока что корейский гигант не стал демонстрировать внешний вид новинки, заявив лишь, что носимое устройство является результатом сотрудничества Samsung, Google и Qualcomm.

XR-гарнитура использует специализированный вычислительный чипсет от Qualcomm и основана на новой версии Android от Google, которая была специально разработана для носимых устройств.

Глава подразделения Samsung по работе со смешанной реальностью сообщил The Washington Post, что платформа и программное обеспечение должны быть «в некоторой степени готовы», прежде чем девайс попадёт на рынок.

Это по его мнению является гарантом того, что компании удастся избежать тех же ошибок, что совершили другие бренды, выпустив свои AR/VR/MR-гарнитуры «сырыми».

Сообщается, что XR-устройство Samsung призвано конкурировать с AR-гарнитурой Apple. Она, судя по слухам, будет представлена чуть позже в 2023 году.

Наука и техника,Qualcomm,Google,Apple,
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