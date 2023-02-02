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30 минут назад

Apple выпустит ноутбук с гибким экраном уже в 2025 году

Ferra.ru

Согласно последним отчётам, Apple вполне может готовить не складной iPad… а полноценный MacBook с гибким дисплеем!

Аналитик предсказал выход ноутбука от Apple с гибким экраном в 2025 году
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам популярного аналитика Росса Янга из Display Supply Chain Consultants, он «ничего не слышал о складном iPad к 2024 году». При этом он рассказал, что пристально изучил цепочку поставок Apple и пришёл к выводу, что уже в 2025 году нас ждёт MacBook 20,5” с гибким экраном.

На данный момент о складном ноутбуке компании известно не так много. Но сам факт того, что купертиновцы работают над чем-то подобным, позволяет говорить о грядущих инновациях в сегменте мобильных компьютеров.

Напомним, что из ближайших крупных анонсов от Apple ждут демонстрацию первых AR-очков. Они ожидаются уже в I половине 2023 года.

Наука и техника,Apple,
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