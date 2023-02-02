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33 минуты назад

Дизайнер iPhone, iPad и MacBook Джони Айв выпустил свой первый продукт после ухода из Apple

Ferra.ru

Экс-глава дизайнерского департамента Apple Джони Айв впервые разработал дизайн нового продукта после того, как покинул Apple в 2019 году.

Джони Айв выпустил свой первый продукт после ухода из Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что новинкой от компании Айва стал культовый клоунский «Красный нос» для британской благотворительной организации Comic Relief. Отмечается, что новинка сделана в основном из растительных материалов и превращается из маленького плоского полумесяца в бумажную сферу с сотами.

Ferra.ru

По словам создателей, это стало «самым драматичным изменением с момента его [«Красного носа»] дебюта в 1988 году». Новинка поставляется в небольшом футляре, похожем на таковой у AirPods.

Стоимость носа составляет 3 доллара. Есть даже одно ограничение — не более восьми штук в одни руки.

Наука и техника,Джони Айв,Apple,
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