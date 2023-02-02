Джони Айв выпустил свой первый продукт после ухода из Apple

Экс-глава дизайнерского департамента Apple Джони Айв впервые разработал дизайн нового продукта после того, как покинул Apple в 2019 году.

Сообщается, что новинкой от компании Айва стал культовый клоунский «Красный нос» для британской благотворительной организации Comic Relief. Отмечается, что новинка сделана в основном из растительных материалов и превращается из маленького плоского полумесяца в бумажную сферу с сотами.

Ferra.ru

По словам создателей, это стало «самым драматичным изменением с момента его [«Красного носа»] дебюта в 1988 году». Новинка поставляется в небольшом футляре, похожем на таковой у AirPods.