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29 минут назад

Выручка AMD выросла, в отличие от менее успешной Intel

Ferra.ru

Компания Advanced Micro Devices (AMD) опубликовала свой свежий финансовый отчёт. В нём она поделилась как результатами IV квартала прошедшего года, так и всего 2022-го.

AMD опередила Intel по доходу
Фото: AMDAMD

Так, в последнем отчётном квартале компания получила доход в размере 5,6 млрд долларов, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время AMD сообщила об операционных убытках в размере 149 млн долларов, что, в сравнении с прибылью в размере 1,2 млрд долларов в том же квартале 2021-го выглядит грустно.

Стоит также отметить, что чистая прибыль компании за IV квартал составила 21 млн долларов, что значительно меньше, чем 1 млрд долларов в предыдущем году.

Правда, на фоне результатов Intel всё это выглядит как успех. Всё дело в том, что «синие» закончили 2022 финансовый год с большим падением выручки и прибыли. Прошлый же квартал и вовсе стал убыточным для компании.

Наука и техника,Intel,
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