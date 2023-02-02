AMD опередила Intel по доходу

Компания Advanced Micro Devices (AMD) опубликовала свой свежий финансовый отчёт. В нём она поделилась как результатами IV квартала прошедшего года, так и всего 2022-го.

Фото: AMD AMD

Так, в последнем отчётном квартале компания получила доход в размере 5,6 млрд долларов, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В то же время AMD сообщила об операционных убытках в размере 149 млн долларов, что, в сравнении с прибылью в размере 1,2 млрд долларов в том же квартале 2021-го выглядит грустно.

Стоит также отметить, что чистая прибыль компании за IV квартал составила 21 млн долларов, что значительно меньше, чем 1 млрд долларов в предыдущем году.