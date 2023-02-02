Минобороны РФ закупило более тысячи планшетов с ОС «Аврора»

Минобороны России заказало более тысячи планшетов под управлением отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» для неких высокопоставленных должностных лиц военного ведомства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в оборонно-промышленном комплексе и сфере IT.

Фото: auroraos.ru auroraos.ru

«Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой «Аврора» для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны», – цитирует агентство одного из источников.

«Аврора» – это российская операционная система для мобильных устройств. Она разработана на базе другой ОС – Sailfish, которая является программным аналогом Android. Благодаря такому родству с Android на «Аврору» можно запустить практически любое приложение, созданное для ОС от Google.

Разработкой и поддержкой ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая находится под контролем IT-гиганта «Ростелеком».