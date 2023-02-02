В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
33 минуты назад

Руководство Минобороны РФ перейдет на планшеты с отечественной операционной системой

Газета.Ruиещё 3

Минобороны России заказало более тысячи планшетов под управлением отечественной операционной системы (ОС) «Аврора» для неких высокопоставленных должностных лиц военного ведомства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимные источники в оборонно-промышленном комплексе и сфере IT.

Минобороны РФ закупило более тысячи планшетов с ОС «Аврора»
Фото: auroraos.ruauroraos.ru

«Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой «Аврора» для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны», – цитирует агентство одного из источников.

«Аврора» – это российская операционная система для мобильных устройств. Она разработана на базе другой ОС – Sailfish, которая является программным аналогом Android. Благодаря такому родству с Android на «Аврору» можно запустить практически любое приложение, созданное для ОС от Google.

Разработкой и поддержкой ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая находится под контролем IT-гиганта «Ростелеком».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Минцифры исключило ОС «Аврора» из программы цифровой трансформации и таким образом отказалось финансировать этот проект. Тогда же «Ростелеком» заявил, что намерен развивать ОС за счет собственных средств.

Наука и техника,Минобороны России,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители