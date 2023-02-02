Названа дата старта продаж Samsung S23 в России

Продажи новых смартфонов Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra, которые компания представила в среду в Сан-Франциско, могут стартовать в России через несколько дней после старта продаж устройств в мире 17 февраля. Предзаказ на устройства у некоторых ретейлеров стартует со 2 февраля, стоимость смартфона составит от 75 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС ретейлеры и маркетплейсы.

Фото: samsung.com samsung.com

"Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, представленные компанией на Samsung Galaxy Unpacked Event 1 февраля, можно будет купить на "Яндекс.Маркете" в течение нескольких дней после официальной даты старта продаж", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс.Маркета", уточнив, что крупная партия товара появится на маркетплейсе до конца февраля.

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На маркетплейсе Wildberries ожидают поступления смартфонов от Samsung в ближайшие недели. На онлайн-платформе будут представлены модели Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra в полной цветовой палитре, отметили в пресс-службе.

Источник в одном из российских ретейлеров подтвердил ТАСС, что продажи могут начаться в России через несколько дней после старта продаж в мире, а крупнейшие сети откроют предзаказ на девайсы сразу после презентации новинок.

Директор по продажам "Мегафона" Давид Борзилов сообщил, что компания откроет предзаказ на Samsung Galaxy S23 2 февраля, а продажи стартуют в ближайшее время.

В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" сообщили ТАСС, что откроют предзаказ на устройства в ночь на 2 февраля. Компания планирует запустить открытые продажи новинок после первой половины февраля 2023 года.

Стоимость Samsung S23 смартфонов в России

В МТС отметили, что ожидают большой спрос на новые смартфоны от Samsung, так как трафик на статье с анонсом презентации оказался на 30% выше, чем в прошлом году.

По данным МТС, смартфоны Samsung Galaxy S23 с памятью 128 Гб будут стоить 74 тыс. 990 руб., с памятью 256 Гб - 79 тыс. 990 руб. Версия S23 Plus с памятью 256 Гб обойдется в 87 тыс. 990 руб., с памятью 512 Гб - 97 тыс. 990 руб.

Флагманская версия смартфона S23 Ultra с объемом памяти 256 Гб будет стоить 109 тыс. 990 руб., 512 Гб - 119 тыс. 990 руб., 1 Тб - 139 тыс. 990 руб.

Доля продаж устройств Samsung в России за 2022 год в штучном выражении составила 18,5% от смартфонов других брендов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Марвел дистрибуции". Всего в России было продано 4,5 млн смартфонов компании. Доля продаж в деньгах составила 20%, или 1,5 млрд рублей.

Весной 2022 года южнокорейская компания Samsung приостановила поставку смартфонов в Россию, на данный момент устройства ввозятся в страну по схеме параллельного импорта.

О смартфонах

Компания Samsung 1 февраля представила три новых смартфона - Samsung Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra.

Все смартфоны оснащены процессорами Snapdragon 8 Gen 2. S23, S23 Plus, обладают четырьмя камерами, основная поддерживает разрешение 50 Мп, S23 Ultra представлена с пятью камерами, разрешение основной - до 200 Мп.