Ученые смогли притянуть графен с помощью лазера

Учёные из Китайского университета науки и технологий Циндао создали притягивающий луч, который может перемещать объекты на макроуровне, не соприкасаясь с ними. Устройство работает на базе лазера. Об этом сообщает ExtremeTech.

Фото: Peter Allen/Harvard SEAS Peter Allen/Harvard SEAS

Сообщается, что лазер мощностью 90 мВт может создать притягивающую силу около одного микроньютона. При этом само устройство выглядит крайне просто – оно представляет из себя стекло, на которое нанесено отражающее золотое покрытие, а также приклеенная чешуйка графена. На эту чешуйку одновременно направляют синий, голубой и зелёный лазеры, после чего графен начинает двигаться к источнику лазерного излучения.

При этом вся установка основана на хорошо известных явлениях – свет для перемещения предметов используется в оптических пинцетах и солнечных парусах. Принципиальное отличие между устройствами в том, что оптический пинцет, как правило, может притянуть объект размером с молекулу, а солнечный парус использует давление солнечного ветра.

«В предыдущих исследованиях сила притяжения света была слишком мала, чтобы тянуть макроскопический объект. С нашим новым подходом сила притяжения света на три порядка больше, чем световое давление на солнечный парус, использующий импульс фотонов для создания небольшой толкающей силы», – заявил член исследовательской группы Лей Ван.

Исследователи также добавили, что в перспективе такие тяговые лучи будут наиболее полезными в космосе.

«Наша методика обеспечивает бесконтактный метод притягивания объектов на большие расстояния. Среда разреженного газа, которую мы использовали для демонстрации технологии, похожа на Марсианскую. И тут мы видим потенциал для управления транспортными средствами или самолётами на Марсе в отдалённом будущем», – уточнил Ван.