Samsung представила мощнейший ноутбук на новых Intel Core i9 и RTX 4070

В самой компании отметили, что новинка в первую очередь ориентирована на профессиональных пользователей, «которые ищут высокопроизводительное устройство».

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800 и частотой 120 Гц, а также два процессора Intel на выбор: Core i7 или Core i9 серии H, в зависимости от модели. Также от модели зависит и видеокарта. Это может быть RTX 4050 или RTX 4070.