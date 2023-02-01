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34 минуты назад

Samsung представила мощнейший ноутбук на новеньких Intel Core i9 и RTX 4070

Ferra.ru

На сегодняшней презентации Galaxy Unpacked компания Samsung представила свой новый ноутбук — Galaxy Book 3 Ultra.

Samsung представила мощнейший ноутбук на новых Intel Core i9 и RTX 4070
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В самой компании отметили, что новинка в первую очередь ориентирована на профессиональных пользователей, «которые ищут высокопроизводительное устройство».

Ноутбук получил 16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2880 x 1800 и частотой 120 Гц, а также два процессора Intel на выбор: Core i7 или Core i9 серии H, в зависимости от модели. Также от модели зависит и видеокарта. Это может быть RTX 4050 или RTX 4070.

Из прочих отличительных особенностей устройства можно отметить компактность корпуса — его толщина составляет всего лишь 1.6 см, а вес новинки составляет 1,7 кг.

Цена базовой модели начинается от 2399 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем базовый MacBook Pro 16”.

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