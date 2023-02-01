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54 минуты назад

Археологи выяснили, что викинги привезли в Британию скандинавских собак и лошадей

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Даремского университета и Свободного университета Брюсселя нашли, по их словам, первое доказательство того, что викинги прибыли в Британию вместе со своими собаками и лошадьми. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Викинги привезли в Британию скандинавских собак и лошадей
Фото: knutthelastviking.wordpress.comknutthelastviking.wordpress.com

Археологи изучили останки животных и людей, найденных в погребальном костре Хит-Вуд, принадлежавшем древним викингам, которые вторглись в Британию в IX веке. Анализ изотопов стронция показал, что один взрослый человек, лошадь, собака и свинья вместе отплыли из Скандинавии, и умерли вскоре после прибытия в Великобританию.

Результаты означают, что викинги не только воровали животных по прибытии в Британию, как описывают источники того времени, но и перевозили их из Скандинавии. Кроме того, викинги, вилимо, ценили своих животных настолько, что брали их в путешествия. При смерти воина животное хоронили вместе с ним в погребальном костре. Останки свиньи, вероятно, были подношением богам.

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Стронций встречается в окружающей среде в горных породах, почве и воде, откуда он попадает в растения. Когда люди и животные едят эти растения, стронций заменяет кальций в их костях и зубах. Поскольку соотношение стронция различается в разных частях мира, по соотношению изотопов можно определить место, где они жили.

Авторы отметили, что гобелен из Байе изображает норманнскую кавалерию, выгружающую лошадей с корабля перед сражением при Гастингсе. Но их исследование стало первой научной демонстрацией того, что воины-викинги перевозили лошадей за двести лет до этой битвы.

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