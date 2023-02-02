Дизайн смартфона Coca-Cola раскрыт за неделю до анонса

Компания Realme запустила промокампанию совместного смартфона с Coca-Cola, показав дизайн устройства. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

Фото: Realme Realme

Так, бренд подтвердил, что смартфон будет построен на базе существующего Realme 10 Pro 5G. Вместе с тем были опубликованы снимки, подтверждающие дизайн устройства.

Судя по фото, задняя панель Realme 10 Pro будет покрашена в красно-черный цвет и получит нанесенную на всю крышку надпись «Coca-Cola».

Вероятнее всего, характеристики гаджета останутся неизменны — смартфон получит чип Snapdragon 695, IPS-экран с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 Мп.