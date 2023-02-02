В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
26 минут назад

Дизайн смартфона Coca-Cola раскрыт за неделю до анонса

Газета.Ruиещё 1

Компания Realme запустила промокампанию совместного смартфона с Coca-Cola, показав дизайн устройства. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

Дизайн смартфона Coca-Cola раскрыт за неделю до анонса
Фото: RealmeRealme

Так, бренд подтвердил, что смартфон будет построен на базе существующего Realme 10 Pro 5G. Вместе с тем были опубликованы снимки, подтверждающие дизайн устройства.

Судя по фото, задняя панель Realme 10 Pro будет покрашена в красно-черный цвет и получит нанесенную на всю крышку надпись «Coca-Cola».

Вероятнее всего, характеристики гаджета останутся неизменны — смартфон получит чип Snapdragon 695, IPS-экран с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 Мп.

Презентация новинки пройдет 10 февраля. Realme 10 Pro выйдет на глобальном рынке, однако будет ли он показан в России, неизвестно.

Наука и техника,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители