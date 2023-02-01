Теплый коричневый карлик был обнаружен спутником TESS

Используя спутник NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), международная группа астрономов обнаружила теплый коричневый карлик. Открытие было представлено в статье, опубликованной 23 января в репозитории предварительной печати arXiv.

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Коричневые карлики – промежуточные объекты между планетами и звездами. Диапазон их масс составляет от 13 до 80 масс Юпитера. Хотя на сегодняшний день было обнаружено много коричневых карликов, они все равно являются редкой находкой.

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Недавно группа астрономов, возглавляемая Ноем Воуэллом из Мичиганского государственного университета, обнаружила новый объект этого типа. Транзитный сигнал был идентифицирован в кривой блеска звезды HIP 33609. Последующие спектроскопические и фотометрические наблюдения подтвердили, что проходящий объект является большим, массивным и теплым коричневым карликом.

Радиус коричневого карлика примерно на 58% больше, чем радиус Юпитера, а его масса оценивается примерно в 68 масс Юпитера. Наблюдения показывают, что орбита HIP 33609 b сильно эксцентрична. Эксцентриситет равен 0,56, а орбитальный период составляет 39,47 дней. Было установлено, что равновесная температура коричневого карлика равна 1237 К.

HIP 33609 – звезда класса В. Она имеет радиус около 1,86 солнечного радиуса. Она в 2,38 раза массивнее Солнца. Период ее вращения равен примерно 55,6 км /с. Эффективная температура звезды составляет около 10 400 К.

Астрономы отметили, что необычные параметры HIP 33609 b, особенно его длительный орбитальный период, могут помочь расширить наши знания о транзитных спутниках вокруг горячих звезд. Поэтому HIP 33609 b воспринимается как эталон для субзвездных эволюционных моделей. Ученые добавили, что все ранее обнаруженные транзитные спутники вокруг звезд классов B и A имеют орбитальные периоды менее 10 дней.