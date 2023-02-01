Астрономы готовятся к запуску миссии LuSEE на обратную сторону Луны

Астрономы пока не смогли исследовать значительную часть радиоизлучения из нашей Вселенной из-за помех, которые создает Земля. Учёные надеются со временем изменить это. И начать они планируют с запуска миссии LuSEE на обратную сторону Луны. LuSEE будет запущена в 2025 году. Она должна стать первым шагом к созданию лунных обсерваторий.

Фото: AstroNews AstroNews

Земля громко звучит в радиоэфире, особенно на частотах ниже 20 мегагерц. Ионосфера планеты потрескивает на этих частотах, заглушая радиоизлучение от более отдаленных источников. Кроме того, мы используем низкочастотные радиоволны для связи и радиолокационного поиска, заглушая космические источники.

Лучший способ избежать этого земного «загрязнения» – отправиться на обратную сторону Луны. Лунное тело будет блокировать радиоизлучение с Земли. Солнце также является довольно громким излучателем радиосигналов на этих частотах. По этой причине наблюдения можно будет проводить во время лунной ночи, когда обратная сторона Луны погружена во тьму.

Строительство радиообсерваторий на Луне – трудоемкая задача. Одним из первых шагов на пути к этому является LuSEE – электромагнитный исследователь лунной поверхности.

LuSEE является почти идентичной копией одного из приборов на борту зонда Parker. Аппарат состоит из двух крестообразно установленных 6-метровых антенн и набора электроники.

Прибор работает относительно бесшумно. Он не будет увеличивать радиозагрязнение. LuSEE сможет отправлять данные на орбитальный лунный космический корабль, который передаст их на Землю.