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39 минут назад

Китайские ученые заявили об успешном клонировании "суперкоров"

Газета.Ru

В Китае ученым удалось клонировать коров, которые дают больше молока, пишет The Global Times.

Китайские ученые заявили об успешном клонировании "суперкоров"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые называют этот вид «суперкоровы». Они способны давать около 18 тыс. литров молока в год, когда средняя норма составляет около 8 тыс. литров. Сообщается, что недавно появились три клонированных теленка. Для воспроизведения копии была использована ткань ушей нужных коров.

Специалисты создали партию из 120 клонированных эмбрионов, из которых 42 процента были успешно оплодотворены суррогатными коровами. Теперь ученые нацелены на создания стада «суперкоров», по их подсчетам на это уйдет около двух-трех лет.

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