Китайские ученые заявили об успешном клонировании "суперкоров"

В Китае ученым удалось клонировать коров, которые дают больше молока, пишет The Global Times.

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Ученые называют этот вид «суперкоровы». Они способны давать около 18 тыс. литров молока в год, когда средняя норма составляет около 8 тыс. литров. Сообщается, что недавно появились три клонированных теленка. Для воспроизведения копии была использована ткань ушей нужных коров.