Обнаружен самый древний мозг позвоночного возрастом 319 млн лет

Палеонтологи из Мичиганского университета (США) случайно обнаружили самый древний мозг позвоночного существа. Открытие сделали во время компьютерной томографии окаменевшей рыбы возрастом 319 миллионов лет, сообщает Nature.

Фото: YouTube.com/universityofmichigan8202 YouTube.com/universityofmichigan8202

Как правило, от доисторических существ до наших дней сохраняются только кости. Мягкие ткани полностью разрушаются с течением времени.

Однако в данном случае тело оказалось в среде с низким содержанием кислорода, что замедлило разложение. В дальнейшем плотный материал (вероятно, пирит) проник внутрь черепа и постепенно заменил природные ткани.

Предыдущее исследование показало, что останки принадлежали рыбе Coccocephalus wildi. В доисторические времена она обитала в устьях рек и охотилась на мелких ракообразных и головоногих моллюсков. Передвигалась рыба с помощью плавников, оснащенных костяными стержнями (лучами).

Этот вид отделился от лучеперых, к которым относятся 99% современных рыб, около 450 миллионов лет назад и пошел собственным эволюционным путем. Он не похож на подавляющее большинство известных ученым обитателей Мирового океана.

«Анализы выводят этот таксон за пределы группы, содержащей все ныне живущие виды лучеперых рыб», – пояснил палеонтолог Родриго Фигероа.

Изучая структуры мозга архаичной рыбы, ученые рассчитывали понять, как развивалась нервная система позвоночных на ранних стадиях эволюции.

Результаты наблюдений показали, что мозг древней рыбы был больше похож на мозг современных позвоночных, чем мозг ныне живущих лучеперых рыб. Он обладал характерной формой: два полушария охватывали пустое пространство в виде буквы «с».

Ученые заявили, что намерены просканировать другие известные образцы окаменелых рыб. Возможно, в них также сохранились остатки мягких тканей.