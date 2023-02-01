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1 час назад

В Арктике зафиксировали самую продолжительную грозу

Илья Родин

Исследователи Арктического и антарктического НИИ зафиксировали в высокоширотной Арктике в июле 2022 года необычную грозу. Она продолжалась порядка 55 минут, сообщает пресс-служба института.

В Арктике зафиксировали самую продолжительную грозу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ученых, она стала самой продолжительной за всю историю наблюдений в макрорегионе.

Отмечается, что природное явление зафиксировали специалисты крупной российской гидрометеорологической обсерватории «Ледовая база «Мыс Баранова», расположенной на Северной Земле.

Исследователи уточнили, что грозовые явления ранее не наблюдались в высокоширотной Арктике. Впервые длительная гроза была зафиксирована в июне 2019 года. Она продолжалась на острове Большевик около 40 минут

В 2021 году специалисты российских станций наблюдали грозу дважды, в июне и июле. Ее продолжительность составила 40 и 25 минут соответственно.

По мнению ученых, причиной этих атмосферных явлений является потепление климата в макрорегионе. Оно привело к появлению несвойственных ранее для Арктики слоисто-дождевых, а также мощных кучевых облаков. Именно они, резюмировали специалисты, играют значимую роль в формировании грозовых облаков.

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