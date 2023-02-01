Windows 10 запретили покупать

Американская технологическая компания Microsoft с 1 февраля 2023 года официально запретила прямые продажи лицензий операционной системы Windows 10 на своем сайте. Об этом сообщает Neowin.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Страница покупки Windows 10 перестала существовать, а пункт с ее выбором отсутствует даже в меню. С этой страницы по ссылке можно перейти только к покупке Windows 11», — говорится в статье.

Отмечается, что это еще одна из мер, которые корпорация из Редмонда предприняла для того, чтобы как можно больше пользователей обновили свои компьютеры до последней версии ОС, Windows 11.

По данным портала, на сайте Microsoft остался доступен раздел про Windows 10, однако теперь там указаны только спецификации устаревшей ОС и имеется возможность сравнить ее версии.

В Neowin заключили, что теперь Windows 10 нельзя купить на официальном сайте, но ее версии пока распространяют сторонние онлайн-ритейлеры и продают на физических носителях в розничных магазинах.