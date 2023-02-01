Прощай, гигантский самолет: жизнь и смерть Boeing 747

31 января последний Boeing 747 покинул завод: самолет официально снимается с производства. Это событие знаменует конец эпохи для одного из самых узнаваемых пассажирских авиалайнеров в истории. «Гигантский самолет» за свою длинную карьеру перевозил не только людей, но и космические шаттлы США — мы решили вспомнить, как он появился на свет и с какими трудностями столкнулись его создатели.

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Первая половина 1960-х годов была периодом бурного развития коммерческой авиации. Реактивные самолеты постепенно приобретали популярность: «рабочими лошадками» многих авиакомпаний тогда были Douglas DC8 и Boeing 707. Примерно в то же время Pan Am, один из крупнейших клиентов Boeing, обратилась к инженерам последней с просьбой разработать самолет в два раза больше 707 и DC8. Руководитель Pan Am Хуан Трипп придерживался позиции, что машины повышенных габаритов помогут снизить нагрузку на аэропорты: они смогли бы перевозить столько же людей, сколько целый флот самолетов поменьше.

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В 1965-м Boeing собрала команду конструкторов, которым предстояло разработать новый авиалайнер — он уже тогда получил индекс 747. Инженеры взяли за основу проект военного транспортника CX-HLS, который Boeing представила для тендера в 1963 году: пассажирский редизайн даже сохранил часть черт предшественника. Но главной сложностью была необходимость работать с перспективой на будущее. Тогда в сфере авиации многие полагали, что сверхзвуковые грузоперевозки могут стать частью повседневности — и Boeing попыталась ответить вызову времени. Инженерам предстояло создать машину, которая отвечала бы скоростным требованиям авиалиний, но при этом могла проявить себя в качестве эффективного грузового судна.

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Изначально Boeing 747 проектировался как двухпалубный самолет. Две палубы, размещенные по всей протяженности фюзеляжа, позволили бы серьезно повысить вместимость, однако проверки показали, что при такой конструкции невозможно эвакуировать пассажиров за 90 секунд — того требовали правила безопасности. Поэтому итоговый проект получил одну палубу, но конструкторы расширили стандартную конфигурацию посадки.

Одной из главных причин, по которым создание Boeing 747 вообще стало жизнеспособным, было распространение турбореактивных двухфакторных двигателей с высокой степенью двухконтурности. Фирма General Electric применила этот принцип в проекте C5 Galaxy — том самом, что выиграл тендер от военных в 1963-м. ТРДД выдавал в два раза больше мощности, чем обычный турбореактивный двигатель, потребляя на треть меньше топлива. Компания Pratt & Whitney тоже работала над этим концептом, и в 1966-м она, совместно с Pan Am и Boeing, заключила соглашение о разработке силовой установки JT9D специально для 747.

Над проектом Boeing 747 работало примерно 20 000 сотрудников Boeing. В 1996 году Pan Am согласилась приобрести 25 самолетов по цене $20 млн за каждый, а уже 9 февраля 1969-го состоялся первый тестовый полет. Через год Pan Am официально ввела 747 в эксплуатацию, хотя первый коммерческий рейс самолета пришлось отложить на день из-за технических неполадок.