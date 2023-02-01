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34 минуты назад

Эксперт рассказал о рисках покупки неоригинальных аксессуаров для iPhone

Газета.Ru

Использование неоригинальных проводов для зарядки смартфона может привести к поломке гаджета или даже пожару. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по «железу», преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов.

Эксперт рассказал о рисках покупки неоригинальных аксессуаров для iPhone
Фото: газета.ругазета.ру

«Из-за некачественного кабеля возможно короткое замыкание, что может привести к выходу из строя iPhone, либо к его воспламенению. Из-за несоответствия стандартов зарядки также может ощущаться нагрев смартфона», — предупреждает Ситнов.

Второй проблемой при выборе неоригинальных аксессуаров является нестабильная работа блока питания, которая также может привести к возгоранию устройства.

«В редких случая возможен некорректный подбор силы тока в момент зарядки. В связи с этим можно наблюдать резкие временные нагревы корпуса смартфона. Это происходит из-за того, что контроллеры заряда в смартфонах на последних стадиях зарядки аккумулятора дозаряжают устройство на низких токах. Неоригинальная зарядка может проигнорировать это, и смартфон перегреется», — отметил эксперт.

Ситнов рекомендует не экономить при выборе аксессуаров. Для зарядки iPhone лучше покупать только сертифицированные аксессуары от сторонних производителей или оригинальную продукцию. Для этого следует обращаться в крупные сетевые магазины.

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