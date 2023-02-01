Эксперт рассказал о рисках покупки неоригинальных аксессуаров для iPhone

«В редких случая возможен некорректный подбор силы тока в момент зарядки. В связи с этим можно наблюдать резкие временные нагревы корпуса смартфона. Это происходит из-за того, что контроллеры заряда в смартфонах на последних стадиях зарядки аккумулятора дозаряжают устройство на низких токах. Неоригинальная зарядка может проигнорировать это, и смартфон перегреется», — отметил эксперт.