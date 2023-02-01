В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
32 минуты назад

Heritage Daily: в римской канализации нашли древнюю статую Геркулеса

Газета.Ru

Рабочие, занимавшиеся ремонтом канализационной системы в Риме, нашли статую Геркулеса в натуральную величину. Об этом сообщает Heritage Daily.

В римской канализации нашли древнюю статую Геркулеса
Фото: газета.ругазета.ру

Геркулес — римский эквивалент греческого героя Геракла, который, согласно античной мифологии, совершил 12 подвигов в качестве расплаты за убийство своих сыновей и жены Мегары. Преступление он совершил под властью безумия, которое на него наслала Гера, царица богов и жена Зевса. Римляне адаптировали эту историю и даже создали ряд своих мифов о Геркулесе. Некоторые римские императоры, в частности Коммод и Максимиан, отождествляли себя с Геркулесом и почитали его как полубога.

Статуя была обнаружена строителями, проводившими ремонт обрушившихся канализационных труб в парке Аппиа Антика. Здесь проходит часть Аппиевой дороги, которая соединяла Рим с Бриндизи, а также в парке расположены многочисленные виллы и гробницы.

Статуя в натуральную величину сделана из мрамора и была обнаружена на глубине 20 метров. Скульптура изображает Геркулеса в львиной шкуре и с его любимым оружием — дубиной. Судя по сходству лица героя с реальным императором по имени Деций, статую вылепили по его образу в середине III века нашей эры.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители