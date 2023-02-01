В римской канализации нашли древнюю статую Геркулеса

Рабочие, занимавшиеся ремонтом канализационной системы в Риме, нашли статую Геркулеса в натуральную величину. Об этом сообщает Heritage Daily.

Фото: газета.ру газета.ру

Геркулес — римский эквивалент греческого героя Геракла, который, согласно античной мифологии, совершил 12 подвигов в качестве расплаты за убийство своих сыновей и жены Мегары. Преступление он совершил под властью безумия, которое на него наслала Гера, царица богов и жена Зевса. Римляне адаптировали эту историю и даже создали ряд своих мифов о Геркулесе. Некоторые римские императоры, в частности Коммод и Максимиан, отождествляли себя с Геркулесом и почитали его как полубога.

Статуя была обнаружена строителями, проводившими ремонт обрушившихся канализационных труб в парке Аппиа Антика. Здесь проходит часть Аппиевой дороги, которая соединяла Рим с Бриндизи, а также в парке расположены многочисленные виллы и гробницы.