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1 час назад

Космический интернет Starlink начал мешать вести прогноз погоды

Ferra.ruиещё 1

Оборудование спутниковой сети Starlink, разработанное компанией SpaceX, обвинили в создании помех при прогнозировании погоды.

Космический интернет Starlink начал мешать вести прогноз погоды
Фото: GizmochinaGizmochina

По словам представителей Королевского метеорологического института Нидерландов, наземная техника для Starlink мешает метеоспутникам собирать данные из-за температурных изменений, вызванных работой оборудования.

Представитель института отметил, что тепло, выделяемое антеннами Starlink, создаёт заметные облака пара, которые видны со спутников. Особенно это заметно на Северном полюсе, где расположены исследовательские станции.

Специалисты допускают, что для решения данной проблемы либо Starlink усовершенствует своё оборудование, либо учёным придётся исключить из своих наблюдений районы со спутниковыми антеннами.

Напомним, что не так давно SpaceX договорилась с Национальным научным фондом о снижении яркости спутников Starlink до седьмой величины. Сделано это будет для того, чтобы не мешать астрономам.

Наука и техника,Прогноз погоды,SpaceX,
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