В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
36 минут назад

Samsung Galaxy S23 стал рекордсменом по производительности в Geekbench 5

Ferra.ru

Новые флагманы Samsung будут официально представлены сегодня. Однако известный инсайдер Ice Universe уже показал рекордные результаты флагманской модели Samsung Galaxy S23 Ultra в бенчмарке Geekbench 5.

Samsung Galaxy S23 стал рекордсменом по производительности в Geekbench 5
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, он написал, что в настоящее время наилучший результат в однопоточном режиме для Android-смартфона показывает Galaxy S23 Ultra с его 1573 баллами.А вот при использовании всех ядер результат Galaxy S23 Ultra составил 5060 баллов.

Отметим, что судя по прошлым сливам, Galaxy S23 Ultra будет оснащен разогнанной версией Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, частота которого увеличена до 3,36 ГГц.

Ранее тот же инсайдер подтвердил, что самая дешёвая модель в новой линейке Samsung Galaxy S23 будет вдвое медленнее остальных из-за использования устаревшего хранилища.

Наука и техника,Qualcomm,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители