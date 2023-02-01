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29 минут назад

В «Яндексе» ответили на обвинения в прослушке пользователей «Алисы»

Мария Иванова

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что никогда не прослушивали пользователей через голосового помощника «Алиса». Как сообщает ТАСС, утечку, в которой цитировались пользователи, в компании назвали частью бета-версии «Алисы».

В «Яндексе» ответили на обвинения в прослушке пользователей «Алисы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце января был опубликован архив с 45 гигабайтами исходных кодов и сопутствующих им данных сервисов «Яндекса». В утечке оказался список фраз, которыми пользователи пытались выключить «Алису».

30 января в «Яндексе» рассказали о первых результатах расследования утечки.

В компании заявили, что в архиве оказались фрагменты тестовых алгоритмов, которые использовались только для проверки работы сервисов внутри «Яндекса». Один из этих алгоритмов включал микрофон устройства на несколько секунд. Так в компании пытались уменьшить количество ложных срабатываний во время тестирования сотрудниками.

В «Яндексе» подчеркивали, что запись невозможна, если микрофон на устройстве выключили кнопкой Mute.

«Яндекс» никогда не прослушивал пользователей «умных устройств». Данный алгоритм работает только в «бете», и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей», - заявили в компании.

В «Яндексе» пришли к выводу, что утечка не несет какой-либо угрозы для данных пользователей или работы сервисов.

Наука и техника,Яндекс,
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