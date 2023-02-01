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12 минут назад

Выглядит как Galaxy A14, но стоить будет дешевле: раскрыт внешний вид бюджетного Samsung Galaxy M14

Ferra.ru

Уже совсем скоро Samsung представит свой новый бюджетный смартфон — Galaxy M14 5G.

Раскрыт внешний вид бюджетного Samsung Galaxy M14
Фото: ferra.ruferra.ru

Не так давно девайс был замечен в различных базах данных, включая BIS, Bluetooth SIG и Geekbench. Теперь же его рендеры опубликовали наши коллеги из TheTechOutlook.

По ним можно понять, что смартфон будет доступен в трёх цветах: тёмно-синем, голубом и серебристом. При этом его фронтальная камера будет прятаться в вырезе в форме «капли», а нижняя рамка устройства будет заметно больше боковых и верхней.

В основу Galaxy M14 ляжет процессор Exynos 1330 и 4 ГБ оперативной памяти. При этом уже из коробки новинка будет работать под управлением Android 13 с предустановленным поверх One UI 5.0.

Пока не совсем ясно, новинка просто похожа на представленную недавно модель Galaxy A14 5G. В любом случае, от устройства стоит ждать более низкой цены, т.к. линейка Galaxy M традиционно дешевле A-серии.

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