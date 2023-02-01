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25 минут назад

Мелкое обновление массово ломает смартфоны OnePlus

Газета.Ru

Смартфоны OnePlus 9 и 9 Pro перестают запускаться сразу после обновления OxygenOS 13 F.19. Об этом сообщает портал Mobiltelefon.

Мелкое обновление массово ломает смартфоны OnePlus
Фото: газета.ругазета.ру

Отмечается, что в последние несколько лет качество программного обеспечения OnePlus ухудшилось, и пользователи чаще сталкиваются с новыми проблемами при обновлении прошивок. Так, владельцы флагманов 2021 года после установки крайней версии OxygenOS 13 F.19 получили «кирпичи». Их смартфоны попросту перестают включаться.

OnePlus не сразу отреагировала на жалобы пользователей, так как в это время проходил китайский Новый год. Сейчас компания отозвала прошивку и настоятельно рекомендует пользователям не устанавливать ее вручную.

Владельцы флагманов девятой серии, которые пострадали от обновления, призывают обратиться в официальные сервисные центры, где смартфоны будут восстановлены без потери данных перепрошивкой. Для владельцев устройств из России это решение недоступно.

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