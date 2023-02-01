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16 минут назад

Новые колонки Apple портят домашнюю мебель

Газета.Ru

Техноблогер Маркес Браунли, известный также как MKBHD, в обзоре колонки Apple HomePod второго поколения выявил проблему, существовавшую еще в первой модели 2018 года. Оказалось, что устройство все еще портит деревянную мебель, оставляя на ней белые следы.

Новые колонки Apple портят домашнюю мебель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер установил старую и новую версии колонок Apple на деревянный стол и обнаружил, что белый HomePod второго поколения оставил под собой круглый белый след. При этом пятно оказалось менее заметным по сравнению с тем следом, который оставляет за собой оригинальная модель.

Известно, что колонки оставляют под собой круглые пятна из-за того, что на дне HomePod установлена силиконовая подложка для уменьшения вибраций.

Вскоре после выхода HomePod в 2018 Apple признала наличие проблемы и на собственном сайте рекомендовала пользователям не размещать колонки на деревянных поверхностях во избежание их порчи. Подобной инструкции к HomePod второго поколения пока не было опубликовано.

При этом подобная проблема не наблюдается в HomePod mini, так как в ней используется пластиковое дно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что составлен рейтинг самых мощных процессоров Apple.

Наука и техника,Apple,
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