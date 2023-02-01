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18 минут назад

В Австралии нашли потерянную опасную радиоактивную капсулу

Елена Прошина

В Австралии нашли ранее потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137, представляющую опасность для человека. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на BBC.

В Австралии нашли потерянную опасную радиоактивную капсулу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Неделю назад опасная капсула размером 6x8 мм выпала из грузовика на шоссе в штате Западная Австралия. Ее тщетно искали на расстоянии 1400 км (эквивалентно пути от Москвы до Астрахани).

Чтобы найти капсулу специалисты использовали специализированное оборудование, в том числе детекторы радиации. Как сообщили в горнодобывающем концерне Rio Tinto, при обращении с устройством содержимое могло вызвать повреждения кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Капсула является частью плотномера, широко используемого в горнодобывающей промышленности. Он использовался на руднике «Гудай-Дарри». Капсулу доставила компания-субподрядчик, которая забрала ее с рудника 12 января. Ее должны были отвезти на склад в северо-восточном пригороде Перта.

По прибытии на место обнаружилось, что капсула отсутствует, а плотномер сломан. Это могло произойти из-за тряски во время транспортировки. Rio Tinto обещала провести расследование.

Наука и техника,Коммерсант,
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