"Прогресс МС-23" отправится на МКС в мае

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отправится на Международную космическую станцию (МКС) в мае текущего года. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

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Как отметили в госкорпорации, на Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Одной ракете предстоит в мае 2023 года вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-23", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что вторая ракета в сентябре отправит на МКС корабль "Союз МС-24" космонавтами на борту.