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9 минут назад

"Прогресс МС-23" отправится на МКС в мае

ТАСС

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" отправится на Международную космическую станцию (МКС) в мае текущего года. Об этом сообщили в среду в Роскосмосе.

"Прогресс МС-23" отправится на МКС в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в госкорпорации, на Байконур отправлены две ракеты-носителя "Союз-2.1а". "Одной ракете предстоит в мае 2023 года вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-23", - говорится в сообщении.

Там также добавили, что вторая ракета в сентябре отправит на МКС корабль "Союз МС-24" космонавтами на борту.

Перед "Прогрессом МС-23" на МКС планируется отправить "Прогресс МС-22", запуск которого должен состояться 9 февраля.

Наука и техника,Роскосмос,
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