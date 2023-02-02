В Австралии нашли капсулу с радиоактивным веществом

Опасная радиоактивная капсула, которая была потеряна в Западной Австралии 25 января, найдена, сообщает BBC. Им пришлось искать капсулу размером с монету на протяжении всей трассы, длина которой 1400 км.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

25 января, когда горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о пропаже одной из своих радиоактивных капсул с цезием-137, перед властями Западной Австралии встала, казалось бы, невыполнимая задача. Власти начали действовать, мобилизовав специальные поисковые команды для поиска капсулы, причем пришлось использовать даже пожарных.

27 января было выпущено срочное предупреждение о вреде здоровью, чтобы уведомить общественность об опасности, которую представляет радиоактивная капсула: “Держитесь подальше. Она излучает как бета-лучи, так и гамма-лучи, поэтому если она окажется рядом с вами, вы можете получить повреждения кожи, включая ожоги", - предупредил главный санитарный врач штата Энди Робертсон.