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26 минут назад

Как была найдена опасная радиоактивная капсула размером с монету на трассе длиной 1400 км

Ferra.ruиещё 1

Опасная радиоактивная капсула, которая была потеряна в Западной Австралии 25 января, найдена, сообщает BBC. Им пришлось искать капсулу размером с монету на протяжении всей трассы, длина которой 1400 км.

В Австралии нашли капсулу с радиоактивным веществом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

25 января, когда горнодобывающая компания Rio Tinto сообщила о пропаже одной из своих радиоактивных капсул с цезием-137, перед властями Западной Австралии встала, казалось бы, невыполнимая задача. Власти начали действовать, мобилизовав специальные поисковые команды для поиска капсулы, причем пришлось использовать даже пожарных.

27 января было выпущено срочное предупреждение о вреде здоровью, чтобы уведомить общественность об опасности, которую представляет радиоактивная капсула: “Держитесь подальше. Она излучает как бета-лучи, так и гамма-лучи, поэтому если она окажется рядом с вами, вы можете получить повреждения кожи, включая ожоги", - предупредил главный санитарный врач штата Энди Робертсон.

Поисковые группы использовали портативные приборы для радиационной разведки. Эти приборы предназначены для обнаружения радиоактивности в радиусе 20 метров. Вскоре пришлось использовать новые инструменты, предоставленные правительством, "специализированное оборудование для обнаружения радиации". Местные СМИ сообщили, что среди новых средств, используемых поисковыми бригадами, были мониторы радиационного портала и гамма-спектрометр. В итоге вчера в 11:13 по местному времени правительство сообщило, что капсула была найдена всего в двух метрах от обочины шоссе.

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