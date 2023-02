Представлен ноутбук Infinix Zero Book Ultra

Компания Infinix анонсировала в Индии два новых ноутбука Zero Book и Zero Book Ultra. Компьютеры отличаются лёгким металлическим корпусом, толщина которого составляет 16,9 мм. Вес лэптопов достигает 1,8 кг.

Характеристики

Infinix Zero Book и Zero Book Ultra оснащены цветным 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), максимальной яркостью 400 нит и поддержкой 100% охвата цветового пространства sRGB. Ноутбуки доступны в трёх вариантах процессора: Intel Core H i5, i7 и i9 12-го поколения. Кроме того, новинки обладают интегрированной графикой Intel 96EU Iris.

Линейка Zero Book также предлагает переключатель Over Boost, который можно использовать для переключения устройства между тремя различными режимами: режим Eco (для увеличения срока службы батареи), режим Balance (для поддержания стабильности между режимом Over Boost и Eco) и режим Over (ускоренный режим для более высокой производительности при выходной мощности 54 Вт).