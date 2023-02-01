Представлен ноутбук Infinix Zero Book Ultra

Компания Infinix анонсировала в Индии два новых ноутбука Zero Book и Zero Book Ultra. Компьютеры отличаются лёгким металлическим корпусом, толщина которого составляет 16,9 мм. Вес лэптопов достигает 1,8 кг.

Фото: mobidevices.com mobidevices.com

Характеристики

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Infinix Zero Book и Zero Book Ultra оснащены цветным 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), максимальной яркостью 400 нит и поддержкой 100% охвата цветового пространства sRGB. Ноутбуки доступны в трёх вариантах процессора: Intel Core H i5, i7 и i9 12-го поколения. Кроме того, новинки обладают интегрированной графикой Intel 96EU Iris.

Линейка Zero Book также предлагает переключатель Over Boost, который можно использовать для переключения устройства между тремя различными режимами: режим Eco (для увеличения срока службы батареи), режим Balance (для поддержания стабильности между режимом Over Boost и Eco) и режим Over (ускоренный режим для более высокой производительности при выходной мощности 54 Вт).

Система охлаждения ICE STORM 2.0, предотвращающая перегрев, состоит из двух крупных вентиляторов диаметром до 65 мм и улучшенной конструкции в виде акульего плавника, позволяющей сделать лопасти толщиной всего 0,25 мм, что снижает уровень шума. Объём ОЗУ LPDDR5 составляет 32 ГБ.

Ноутбуки Zero Book получили веб-камеру с поддержкой ИИ, шумоподавления, отслеживанием лица и функцией размытия фона. Также имеется два порта USB Type-A 3.0, один порт USB Type-C для зарядки и передачи данных, один порт HDMI 1.4, один порт Type-C, слот для SD-карт (до 1 ТБ) и разъём для наушников 3,5 мм. Клавиатура имеет подсветку, а тачпад прикрыт стеклом. Поддерживается Wi-Fi 6E, и быстрая зарядка Hypercharger мощностью 96 Вт, благодаря которой ноутбуки полностью зарядятся примерно за два часа.

Доступность, цена

В настоящее время Zero Book и Zero Book Ultra доступны на Flipkart.

Стоимость Infinix Zero Book составляет:

Intel Core i5-12500H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – $610;Intel Core i7-12700H, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ – $795.

Стоимость Infinix Zero Book Ultra составляет: