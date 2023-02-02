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15 минут назад

Ученые назвали дичь, в которой могут жить опасные вирусы

Газета.Ruиещё 1

Эпидемиологи из Университета Барселоны отметили, что перепела являются ранее неизвестными резервуарами для вирусов Тосканы (TOSV) и флеботомной лихорадки (SFSV), а также переносимых комарами патогенов. Все они могут быть переданы человеку. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Ученые назвали дичь, в которой могут жить опасные вирусы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

TOSV и SFSV принадлежат к роду флебовирусов и считаются новыми патогенами. Это сферические одноцепочечные РНК-вирусы с высокой частотой мутаций, которые передаются через укусы комаров. Эти вирусы распространены в большинстве средиземноморских стран Западной Европы, а также на Кипре и в Турции. Вакцины от них пока не существует.

Оба патогена приводят к развитию так называемой флеботомной лихорадки. Это острая болезнь, проявляющаяся у человека кратковременной лихорадкой, миалгиями, характерным конъюнктивитом, иногда поражением нервной системы и экзантемой. Различают сицилийскую, неаполитанскую и тосканскую разновидности болезни.

По словам ученых, комары заражаются от инфицированных птиц и затем передают вирус через укус человеку или животному. В частности, в исследовании подчеркивается важная роль перепелов (Coturnix coturnix) в динамике заражения флебовирусами.

«Перелетные птицы играют важную роль в передаче болезней из-за их высокой мобильности, что делает их потенциальными переносчиками болезней, которые могут повлиять на домашних животных и здоровье человека. Перепел – это мигрирующий вид. Более того, на него часто ведут охоту, что повышает уровень опасности заражения», – заключили специалисты.

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