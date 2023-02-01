Ученые установили, что целеустремленность помогает бороться с пьянством

Новое исследование нейробиологов из Пенсильванского университета показало, что сильная тяга к достижению цели у людей снижает риски пьянства. Результаты работы опубликованы в журнале Addiction.

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Авторы набрали выборку из 54 студентов колледжа. Чрезмерное употребление алкоголя распространено среди участников этой социальной группы и часто приводит к различным осложнениям, например, сердечно-сосудистым заболеваниям или раку. По мнению ученых, их открытие поможет разработать новые стратегии для борьбы с алкоголизмом.

Все участники исследования проходили ежедневный опрос в течение месяца о целеустремленности, а также тяге к алкоголю и количестве выпитого. Студенты также прошли процедуру МРТ мозга, когда участникам показывали фотографии спиртного или вечеринок. Исследователи проанализировали мозговую активность участников в вентральной части полосатого тела, области мозга, ранее связанной с вознаграждением и жаждой.