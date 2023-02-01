NASA смоделировало крошечную часть Луны на Земле

Перед полетом на Луну астронавты «Аполлона» тренировались на Земле в местах, которые были наиболее похожи на лунную поверхность. Подготовка астронавтов проходила в вулканических районах Исландии, Гавайев и юго-запада США. Для тренировки перед миссиями «Артемида» будет использоваться модернизированный испытательный стенд «мини-луна», который позволит астронавтам и роботам испытать реалистичные лунные условия.

Фото: astronews.ru astronews.ru

Лунная лаборатория и испытательный стенд с реголитом в Исследовательском центре Эймса в Калифорнии имитируют условия на Луне, позволяя исследователям тестировать оборудование, предназначенное для лунной поверхности. В настоящее время лаборатория используется в качестве тестовой среды для будущих этапов программы «Артемида», проведения исследований по оптическому зондированию и буровым испытаниям, а также для опытов по использованию ресурсов и методов их извлечения.

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Объект был построен в 2009 году. Его расширили и модернизировали, чтобы включить лунную лабораторию с несколькими испытательными стендами с различными моделями лунного реголита. Эти большие внутренние песочницы могут имитировать различные области на Луне.

Испытательные стенды невелики, но в них можно обеспечить все необходимые условия. Первая оригинальная песочница имеет размеры примерно 4х4х0,5 метра. Она заполнена восемью тоннами имитатора лунного реголита под названием Johnson Space Center One simulant (JSC-1A). JSC-1A имитирует лунные бассейны и имеет темно-серый цвет.

Новый испытательный стенд имеет размеры 19х4х0,3 метра. Он заполнен более чем 20 тоннами Lunar Highlands Simulant-1 (LHS-1) светло-серого цвета для имитации лунного нагорья. Эту большую песочницу можно при необходимости превратить в меньший, но более глубокий стенд.

На стендах можно проверить, как различные инструменты и роверы работают в невероятно абразивном и «липком» реголите. Зерна лунной пыли очень мелкие, как порошок, но при этом пыль может быть острой, как крошечные осколки стекла. Кроме того, она обладает раздражающей способностью электростатически цепляться за все подряд.

Специальная система освещения может имитировать как темные полярные области Луны, так и яркий свет в других регионах.