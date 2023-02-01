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21 минуту назад

Представлен умный монитор Lenovo ThinkSmart View Plus со встроенным Android

Газета.Ru

Компания Lenovo представила 27-дюймовый монитор ThinkSmart View Plus, для работы которого необязательно иметь компьютер. Об этом сообщает The Verge.

Компания Lenovo представила умный монитор со встроенным Android
Фото: lenovolenovo

Новинка получила экран диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD и возможность крепить на верхней части съемную 4K-камеру. Главной особенностью ThinkSmart View Plus является наличие чипа Qualcomm QCS8250 и встроенная операционная система Android, позволяющая использовать монитор даже без подключения к компьютеру.

Отдельно отмечается наличие встроенных динамиков, одного разъема USB Type-C, двух USB-A, HDMI и DisplayPort, а также 3,5 мм разъема для наушников.

Умный монитор Lenovo ThinkSmart View Plus поступит в продажу в США по цене в $2345 (около 165,3 тыс. руб.).

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