Назван самый мощный смартфон 2023 года

Инсайдер Ice Universe за несколько часов до презентации Samsung Galaxy S23 Ultra поделился информацией о производительности кастомного процессора Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. В бенчмарке Geekbench 5 новинка обошла ближайших конкурентов под управлением Android.

Фото: Samsung Samsung

Так, Galaxy S23 Ultra с чипом Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy набрал 1573 баллов в одноядерном тесте и 5060 — в многоядерном. Это почти двукратный прирост в производительности, если сравнивать с прошлогодним флагманом Samsung. Такая высокая мощность обусловлена использованием кастомного Snapdragon 8 Gen 2 с «разогнанным» процессором.

Судя по всему, сразу после выхода Galaxy S23 Ultra может оказаться самым мощным устройством на рынке — среди Android-смартфонов рекорд Geekbench на данный момент принадлежит OnePlus 11. Китайский флагман с чипом Snapdragon 8 Gen 2 который получил 1329 и 4767 в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Анонс смартфонов серии Samsung Galaxy S23 состоится уже 1 февраля.