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20 минут назад

Прогноз магнитных бурь на начало февраля 2023 года

Ivyborg.ru

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитных бурь пока не предвидится. Однако в первой половине февраля 2023 года ожидается несколько неспокойных дней.

Прогноз магнитных бурь на начало февраля 2023 года
Фото: nasanasa

Слабое возбуждение магнитосферы начнется 2 февраля и продолжится 3-го. Далее спокойствие. А затем еще четыре неспокойных дня – с 7 по 10 февраля.

ivbg.ru

Реакция организма на изменения погодных условий может быть разной. Чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями.

Например, на высокое атмосферное давление больше других реагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов. У гипертоников может ухудшаться течение болезни и возрастать риск гипертонического криза. У страдающих ишемической болезнью сердца могут учащаться приступы стенокардии.

Также в период роста давления есть вероятность появления головных болей, заложенности ушей, усиление болей в суставах, обострение хронического ринита.

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