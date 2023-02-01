Прогноз магнитных бурь на начало февраля 2023 года

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитных бурь пока не предвидится. Однако в первой половине февраля 2023 года ожидается несколько неспокойных дней.

Фото: nasa nasa

Слабое возбуждение магнитосферы начнется 2 февраля и продолжится 3-го. Далее спокойствие. А затем еще четыре неспокойных дня – с 7 по 10 февраля.

ivbg.ru

Реакция организма на изменения погодных условий может быть разной. Чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями.

Например, на высокое атмосферное давление больше других реагируют люди с заболеваниями сердца и сосудов. У гипертоников может ухудшаться течение болезни и возрастать риск гипертонического криза. У страдающих ишемической болезнью сердца могут учащаться приступы стенокардии.