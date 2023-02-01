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9 минут назад

Опубликованы изображения новых «прозрачных» наушников Nothing Ear 2

Ferra.ru

Пару дней назад глава стартапа Nothing Карл Пей заявил, что уже в 2023 году бренд представит свой новый смартфон — Nothing Phone 2.

Опубликованы изображения новых «прозрачных» наушников Nothing Ear 2
Фото: ferra.ruferra.ru

И вот, спустя всего-ничего после этого, инсайдеры поделились подробностями следующего поколения беспроводных наушников компании. Судя по всему, называться они будут ожидаемо — Nothing Ear 2.

Более того, достоянием общественности стал и внешний вид новинки. За это стоит сказать «спасибо» популярному инсайдеру OnLeaks, который объединился для этого со SmartPrix.

На снимках видно, что новые наушники в основном будут похожи на предшественника. Единственное изменение, которое можно явно заметить, это размещение микрофона с шумоподавлением. Раньше он находился на верхней части наушников, а теперь размещен на ножке.

ferra.ru

Ожидается, что Nothing Ear 2 будут представлены уже в ближайшее время. А вот Nothing Phone 2 придётся подождать — их должны анонсировать лишь во II половине 2023 года.

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