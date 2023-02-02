«Лаборатория Касперского» создаст маркетплейс приложений для своей ОС

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под свою операционную систему KasperskyOS. Магазин софта будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные компании. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителя департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрия Лукияна.

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Первая версия маркетплейса выйдет в конце 2023 — начале 2024 года. Сумма инвестиций оценивается в $1,5 млн.

Создавать софт для магазина смогут любые сторонние разработчики. Сначала будет доступна разработка на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS. Впоследствии разработчики должны будут полностью перейти на ОС от «Лаборатории». Сейчас в компании заинтересованы в том, чтобы снизить барьеры входа для разработчиков, отмечает Лукиян. Заработок будет идти за счёт продажи лицензионных ключей для Kaspersky Security Center.