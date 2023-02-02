В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
6 минут назад

«Лаборатория Касперского» создаст маркетплейс приложений для своей операционной системы

Sostav.ruиещё 2

«Лаборатория Касперского» разрабатывает маркетплейс приложений под свою операционную систему KasperskyOS. Магазин софта будет ориентирован на корпоративных заказчиков и промышленные компании. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на руководителя департамента платформенных решений на базе KasperskyOS «Лаборатории Касперского» Дмитрия Лукияна.

«Лаборатория Касперского» создаст маркетплейс приложений для своей ОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первая версия маркетплейса выйдет в конце 2023 — начале 2024 года. Сумма инвестиций оценивается в $1,5 млн.

Создавать софт для магазина смогут любые сторонние разработчики. Сначала будет доступна разработка на базе Linux, но сами приложения будут работать только на KasperskyOS. Впоследствии разработчики должны будут полностью перейти на ОС от «Лаборатории». Сейчас в компании заинтересованы в том, чтобы снизить барьеры входа для разработчиков, отмечает Лукиян. Заработок будет идти за счёт продажи лицензионных ключей для Kaspersky Security Center.

Разработка каталога началась в 2021 году, сейчас он тестируется внутри «Лаборатории Касперского». Среди партнёров в проекте: «Инфотекс», «Адаптивные промышленные технологии» («Апротех») и «МойОфис» (последние две — «дочки» «Лаборатории Касперского»). Например, «МойОфис» сейчас работает над развитием инструментов KasperskyOS в части поддержки приложений со сложными графическими интерфейсами, пояснил в беседе с изданием генеральный директор компании «МойОфис» Павел Калякин.

Наука и техника,Лаборатория Касперского,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители